Россиядә йорт хайваннарын бердәм реестрда теркәүне мәҗбүр итәргә телиләр

2025 елның 1 гыйнварыннан Россиядә йорт хайваннарын бердәм реестрда мәҗбүри теркәү кертергә телиләр. Бу закон проектының инициаторлары – Санкт-Петербург депутатлары һәм аларның тәкъдимен Закон чыгаручылар советы хуплаган инде.
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