Лавров: Запад "сорвался с цепи" из-за провала проекта "анти-России"

"Это все лишь доказывает одно - проект "анти-России" сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации.