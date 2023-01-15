Мировое обозрение

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Мэр Днепропетровска назвал Арестовича «помойным ртом»

Мэр Днепропетровска назвал Арестовича «помойным ртом»

На Украине наблюдается серьезный раскол в политическом блоке. Глава администрации Днепропетровска Борис Филатов жестко отреагировал на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что причиной прилета Арестович в прямом эфире заявил, что в Днепропетровске ракету сбило ПВОПосле этого она упала на подъезд и сдетонировала ракеты в жилой дом в Днепропетровске стала работа украинской ПВО.

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