Основатель ЧВК Blackwater Принс признал, что армия РФ стала лучше и опаснее

Российская армия серьезно улучшила свою боеспособность с начала конфликта на Украине. Об этом заявил основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс на YouTube-канале Hillsdale College.
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