Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Господи Защити и Сохрани🙏🙏🙏Генерал-майор Ива...
  • Амара Карпова
    Держись Генерал🙏Народ России с вами❤️Пусть Бог Защитит Вас👊🙏🙏Генерал Попов мож...
  • Анна Егорова
    Надо же! Ближайший помощник! Самый доверенный человек! Которого приютили, пригрели с его семьей! И готовил убийство! ...Задержаны секрета...

Украинские власти получили полномочия на отключение российской музыки

Украинские власти получили полномочия на отключение российской музыки

Украинский Национальный совет теперь имеет право отключать российскую музыку на территории Украины. Это решение следует за петицией, собравшей более 25 000 подписей, и направлено на защиту украинской самобытности, предотвращение отрицательных влияний и началось с 2014 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх