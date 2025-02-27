Украинские власти получили полномочия на отключение российской музыки

Украинский Национальный совет теперь имеет право отключать российскую музыку на территории Украины. Это решение следует за петицией, собравшей более 25 000 подписей, и направлено на защиту украинской самобытности, предотвращение отрицательных влияний и началось с 2014 года.
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