В Пентагоне не ответили, что будет с согласованными для помощи ВСУ деньгами

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог уточнить, что произойдёт с выделенными для военной помощи Украине миллиардами долларов, если текущая администрация не успеет полностью использовать эти средства.
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