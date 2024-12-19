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В Пентагоне не ответили, что будет с согласованными для помощи ВСУ деньгами

В Пентагоне не ответили, что будет с согласованными для помощи ВСУ деньгами

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог уточнить, что произойдёт с выделенными для военной помощи Украине миллиардами долларов, если текущая администрация не успеет полностью использовать эти средства.

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