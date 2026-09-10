"Really Bright Future": Wall Street's Big Bet on Booming Red America Escalates Goldman Sachs is nearing a major milestone on its new Dallas campus, where the exterior of an 800,000-square-foot building is nearly complete and the Wall Street firm is preparing to begin work on the interior ahead of a planned January 2028 opening.
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