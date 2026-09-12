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Мировое обозрение

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«Дела совсем плохи»: Зеленский не просто так надолго уехал в Канаду, считает Христофору

«Дела совсем плохи»: Зеленский не просто так надолго уехал в Канаду, считает Христофору

Кипрский журналист Алекс Христофору выдвинул версию, объясняющую затяжные зарубежные вояжи Владимира Зеленского.

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