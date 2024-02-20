Губернатор Херсонской области Сальдо опубликовал видео с флагом России в Крынках

В своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором российские военнослужащие устанавливают флаг России в селе Крынки, откуда были выведены украинские военные.
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