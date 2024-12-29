Овечкин о возвращении после травмы: старался играть коротко и интенсивно

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после матча с "Торонто Мэйпл Лифс", который прошел в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кратко оценил свою игру после восстановления от травмы.