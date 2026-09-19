НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

120 подписчиков

Токаев предложил полностью запретить граффити в Казахстане

Токаев предложил полностью запретить граффити в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казани в 2024 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за полный запрет граффити на территории этой центральноазиатской страны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя