Токаев предложил полностью запретить граффити в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казани в 2024 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за полный запрет граффити на территории этой центральноазиатской страны.