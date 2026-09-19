Токаев предложил полностью запретить граффити в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казани в 2024 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за полный запрет граффити на территории этой центральноазиатской страны.
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ведь граффити в подавляющем большинстве на английском и русском языках.Как же не запретить? это совершенно невозможно.