Страны пытаются вывезти своё золото из США, но там им отказывают

На глобальном финансовом рынке усиливается тенденция к repatriации золота из американских хранилищ. В последние месяцы страны Азии, Африки и Европы активно стараются вернуть свои золотые резервы, находящиеся в США, однако часто сталкиваются с отказами.
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