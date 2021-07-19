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Главный гоночный инженер «Мерседеса»: «Хэмилтон сошел бы из-за повреждения диска, если бы не красные флаги»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин сообщил, что столкновение с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании привело бы к сходу Льюиса Хэмилтона, если бы не появление красных флагов.

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