Европейский союз обсуждает введение санкций против Грузии из-за закона об иностранных агентах

Власти стран Европейского союза, включая Нидерланды, Чехию, Швецию и Эстонию, призывают к введению санкций против Грузии после того, как парламент этой страны принял закон "О прозрачности иностранного влияния".
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