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Несекретные материалы

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Алаудинов: победа России над Украиной близка

Алаудинов: победа России над Украиной близка

Бои в Курской области России продолжаются. Вечером 12 августа подробности оперативной обстановки на этом направлении в очередном видеообращении привел командир СОБР «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, который находится в регионе с одним из отрядов спецназа.

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