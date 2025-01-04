Россиянам рассказали, купюры такого типа не примут в магазинах уже с 1 января 2025 года Ирэн ОрлонскаяНесмотря на растущую популярность безналичных платежей, многие покупатели продолжают отдавать предпочтение наличным деньгам.
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