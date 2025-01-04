НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маргарита Лапина
    Сегодня 4 января , принимают😉Россиянам рассказ...
  • Виктор Онегин
    Красивый рапорт,но через два месяца самое большее через полгода инфляция всё сожрёт и бедный пенсионер опять станет б...Приятный финансов...
  • Сергей Семенов
    Вот для этого и делают. Половина помрёт, А ДЕНЕЖКИ В КАРМАН. Открытое воровство личных средств. Эти деньги, они ведь ...Пенсионная реформ...

Россиянам рассказали, купюры такого типа не примут в магазинах уже с 1 января 2025 года

Россиянам рассказали, купюры такого типа не примут в магазинах уже с 1 января 2025 года

Россиянам рассказали, купюры такого типа не примут в магазинах уже с 1 января 2025 года Ирэн ОрлонскаяНесмотря на растущую популярность безналичных платежей, многие покупатели продолжают отдавать предпочтение наличным деньгам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МЛ
Маргарита Лапина
Сегодня 4 января , принимают😉
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх