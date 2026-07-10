В Мордовии житель Дубенского района осужден за приобретение, хранение взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию

Собранные следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летнего жителя Дубенского района, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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