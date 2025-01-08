Полицейские в "Артеке"

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних приехали в «Артек» для профилактической беседы. В МВД по Республике Крым рассказали, что в ходе визита «ребятам напомнили о недопустимости использования нецензурной брани, а также о необходимости избегать конфликтных ситуаций, не вступать в драки и споры».