«И слава Богу»: Запад выдавливает русских IT-специалистов обратно в Россию

Западные IT-компании увольняют русскоязычных специалистов, из-за чего те возвращаются в Россию. Об этом на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями заявил генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».