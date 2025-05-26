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«И слава Богу»: Запад выдавливает русских IT-специалистов обратно в Россию

«И слава Богу»: Запад выдавливает русских IT-специалистов обратно в Россию

Западные IT-компании увольняют русскоязычных специалистов, из-за чего те возвращаются в Россию. Об этом на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями заявил генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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