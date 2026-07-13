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Депутат Говырин напомнил о перерасчете накопительных пенсий 1 августа

Депутат Говырин напомнил о перерасчете накопительных пенсий 1 августа

Летом 2026 года российские пенсионеры могут получить прибавки к пенсии по нескольким основаниям. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

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