Депутат Говырин напомнил о перерасчете накопительных пенсий 1 августа

Летом 2026 года российские пенсионеры могут получить прибавки к пенсии по нескольким основаниям. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.
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