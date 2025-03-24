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Врач рассказал, какие пять продуктов зря прозвали вредными

Врач рассказал, какие пять продуктов зря прозвали вредными

Кардиолог перечислил пять продуктов, которые традиционная медицина долгое время считала вредными. Как выяснилось с течением лет, напрасно.

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