Юлия и Алишер Аббасовы, основатели бренда Arligent

Бренд унисекс-одежды основали в 2023 году Алишер и Юлия Аббасовы — партнеры в жизни и бизнесе. Юлия — с 20-летним опытом в модной индустрии: за плечами карьера модели, ходившей по подиуму Louis Vuitton, Comme des Garçons, Elie Saab и Bottega Veneta, съемки для мирового глянца, продюсирование и создание собственного модельного агентства Yoo Models.