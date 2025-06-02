Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    И что же это все-таки было?Губернатор Брянск...
  • Олег Поветьев
    Уже существует новая энергия!Чем опасны экотех...
  • Влад Владимиров
    Похоже, что все эти там голтелые западно-европейские болваны усиленно стараются и далее планировать там свои тупые ...ЕС одобрил 17-й с...

Жилой рынок: хочется одно, а покупается другое

Жилой рынок: хочется одно, а покупается другое

Большинство россиян считают идеальным жилье площадью 70-100 квадратных метров. Однако, например, в статистике апрельских сделок с новостройками Москвы первую строчку занимают 35-40-метровые лоты, а вторую — варианты еще меньшей площадиСегодня 40% россиян считают наиболее комфортной для проживания квартиру площадью от 70 до 100 квадратных метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх