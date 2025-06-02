Жилой рынок: хочется одно, а покупается другое

Большинство россиян считают идеальным жилье площадью 70-100 квадратных метров. Однако, например, в статистике апрельских сделок с новостройками Москвы первую строчку занимают 35-40-метровые лоты, а вторую — варианты еще меньшей площадиСегодня 40% россиян считают наиболее комфортной для проживания квартиру площадью от 70 до 100 квадратных метров.