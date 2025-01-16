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Царьград

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Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский превращает политику в театр

Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский превращает политику в театр

Андрей Данко побывал в России с трёхдневным рабочим визитом.Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, который побывал в России с трёхдневным рабочим визитом с 12 по 15 января, в интервью ТАСС рассказал об «энергетическом лицемерии» Запада, прокомментировал варианты завершения украинского конфликта и будущем отношений России и Словакии.

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