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«Нарко-стартап» на $5 млрд: скандальное дело Hydra получило продлолжение

«Нарко-стартап» на $5 млрд: скандальное дело Hydra получило продлолжение

Обычный подросток из Череповца Дмитрий Павлов в 17 лет начал с мелкого легального интернет-бизнеса, но за следующие 14 лет превратился в одну из ключевых фигур преступного сообщества с оборотом в $5 млрд.

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