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Царьград

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Христофору: Украина скоро лишится доступа к Чёрному морю

Христофору: Украина скоро лишится доступа к Чёрному морю

В ЕС предупредили Украину о возможной потере Чёрного моря из-за ударов Армии России.Удары Армии России по военным целям в одесском порту могут лишить Украину доступа к Черному морю, считает кипрский журналист Алекс Христофору.

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