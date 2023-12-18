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Ургант пошутил о готовности взяться за любую работу

Ургант пошутил о готовности взяться за любую работу

Известный российский телеведущий Иван Ургант пошутил, что сейчас готов взяться за любую работу. Во время новогоднего бала благотворительного фонда «Друзья», ведущим которого был Ургант, один из гостей попросил шоумена провести мероприятие его дочери.

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