Британские военно-морские базы появятся на Украине: подписано соглашение

Страна и люди

21 июня в Одессе на борту эсминца HMS Defender (D36) ВМС Великобритании состоялось подписание меморандума о реализации проектов морского партнерства на ближайшую пятилетку между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.