Израиль развернул масштабную стройку на границе с Сирией

Миротворческие силы ООН заявили, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня с Сирией, продолжая масштабную стройку вдоль демилитаризованной зоны, разделяющей Голанские высоты и Арабскую республику.
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