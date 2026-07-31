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Царьград

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Михаил Мурашко назвал лишний вес ключевой угрозой здоровья

Михаил Мурашко назвал лишний вес ключевой угрозой здоровья

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул значимость заботы о здоровье, упомянув, что лишний вес, табак и алкоголь увеличивают риск онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.

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