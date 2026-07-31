Михаил Мурашко назвал лишний вес ключевой угрозой здоровья

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул значимость заботы о здоровье, упомянув, что лишний вес, табак и алкоголь увеличивают риск онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии