Война "до последнего украинца, украинки, украинского ребёнка"? ▪️Видео, как на Украине насильно забирают на фронт, заполнен весь интернет.
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Война "до последнего украинца, украинки, украинского ребёнка"? ▪️Видео, как на Украине насильно забирают на фронт, заполнен весь интернет.