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ГТРК Татарстан

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В Татарстане субсидии по программе «Обеспечение жильем молодых семей» были получены 84 семьями

В Татарстане субсидии по программе «Обеспечение жильем молодых семей» были получены 84 семьями

В Татарстане 84 семьи были получили сертификаты на безвозмездную субсидию на покупку жилья, которая составляет 35% от общей стоимости для семей с детьми и 30% для семей без детей по программе «Обеспечение жильем молодых семей».

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