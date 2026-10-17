С начала августа по первые числа октября в Новосибирской области в рамках регулирования численности добыли 58 медведей, сообщил начальник управления по охране животного мира регионального минприроды Семён Доплер.
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