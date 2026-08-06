Глава МИД Украины: Киеву приходится биться с Западом за каждую ракету Patriot Американские приоритеты на данный момент сместились с Европы на Ближний Восток.
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Глава МИД Украины: Киеву приходится биться с Западом за каждую ракету Patriot Американские приоритеты на данный момент сместились с Европы на Ближний Восток.
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