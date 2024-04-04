Автолюбители рассказали о плюсах и минусах авто из Китая

После ухода западных брендов завоевать сердца россиян пытаются новинки из Китая. Чтобы проверить популярность "китайцев", респондентам предложили выбрать до трех наиболее привлекательных марок автомобилей из любых стран.
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