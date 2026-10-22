About 194,000 jobless claims were filed last week, nearly the lowest weekly count since the 1960s, the Department of Labor said in a report Thursday.
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