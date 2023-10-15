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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семененко и Лутфуллин исполнили по четыре квада в произвольной программе на Гран-при России в Уфе, Игнатов – три, Савосин – два

Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер, каскад четвертой сальхов – тройной тулуп, допустил степ-аут на тройном акселе, сделал четвертой тулуп – двойной аксель, упал с четверного тулупа, прыгнул тройной флип и двойной сальхов через ойлер, а также тройной риттбергер.

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