Маршрут через Западный Китай и подготовка к юбилейному саммиту «Один пояс – один путь»

Новый Шелковый путь12 октября на саммите СНГ в Бишкеке президент России поручил правительству «Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию».