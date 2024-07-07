Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Украины общаться с Россией через посредников Киев готов общаться с Москвой, но не напрямую, а через посредников.
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Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Украины общаться с Россией через посредников Киев готов общаться с Москвой, но не напрямую, а через посредников.
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