Военное обозрение

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Саммит «Россия – Африка 2023» может оказаться для США довольно затратным мероприятием

Саммит «Россия – Африка 2023» может оказаться для США довольно затратным мероприятием

В Санкт-Петербурге завершился крупный саммит «Россия – Африка 2023». Мероприятие на неделю заняло первые полосы мировых СМИ, а экспертное сообщество получило хороший шанс развернуть аналитику на уровне больших моделей.

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