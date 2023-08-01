Саммит «Россия – Африка 2023» может оказаться для США довольно затратным мероприятием

В Санкт-Петербурге завершился крупный саммит «Россия – Африка 2023». Мероприятие на неделю заняло первые полосы мировых СМИ, а экспертное сообщество получило хороший шанс развернуть аналитику на уровне больших моделей.
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