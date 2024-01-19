Арнольда Шварценеггера после длительных разбирательств отпустили из аэропорта Мюнхена

Знаменитому актёру пришлось заплатить штраф, налог и практически выкупить собственные дорогие часыГерой боевиков из лихих 90-х, знаменитый актёр и политик Арнольд Шварценеггер, которого в аэропорту Мюнхена задержали немецкие таможенники, освобождён и вышел из аэропорта.
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