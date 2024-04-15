В Пуровском районе мужчина устроил кровавую расправу над тремя приятелями

В Красноселькупе расследуют дело о кровавой расправе, которую в пьяном угаре устроил местный житель. Трем пострадавшим удалось спастись, подозреваемый арестован, рассказали в Следственном управлении СК РФ по Ямалу.
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