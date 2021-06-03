Почему украинских карателей так беспокоит поимка Протасевича? (ВИДЕО)

Для читателей «Русской Весны» Алексей Селиванов расскажет, к чему приведет поимка администратора оппозиционного Telegram-канала белорусскими силовиками, и ответит на следующие вопросы: — Откуда взялся Роман Протасевич? Белорусский майдан и его корни; — Боевик «Азова» и адепт «Радио Свободы»* — матёрый западный кадр; — Кто и как дергал за ниточки белорусского протеста? — Белорусизация в Минске: как Александр Лукашенко сам вырастил своих оппозиционеров; — Почему украинских карателей так беспокоит поимка Протасевича? Читайте также: США должны как можно скорее избавиться от Украины, — National Interest * СМИ, выполняющее функции иностранного агента.