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Сенат США поддержал пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю

Сенат США поддержал пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю

Теперь документ должен подписать президент Байден, а затем, как обещал Вашингтон, первый пакет военной помощи на 1 млрд долларов сразу направят КиевуПрезидент США в ближайшие сутки подпишет законопроект о выделении денег Украине, одобренный обеими палатами конгресса, и военные поставки ВСУ начнутся уже на этой неделе.

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