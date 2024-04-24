Сенат США поддержал пакет законопроектов о помощи Украине и Израилю

Теперь документ должен подписать президент Байден, а затем, как обещал Вашингтон, первый пакет военной помощи на 1 млрд долларов сразу направят КиевуПрезидент США в ближайшие сутки подпишет законопроект о выделении денег Украине, одобренный обеими палатами конгресса, и военные поставки ВСУ начнутся уже на этой неделе.