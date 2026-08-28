Эрдоган призвал мусульман укрепить сдерживание из-за Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульманские страны усилить сдерживание и совместно защитить свои права в свете действий Израиля на Ближнем Востоке, обвинив израильское правительство в проведении оккупационной и геноцидной политики.
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