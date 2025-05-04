Медики Свердловской области спасли жизнь месячной девочке, борясь с редким заболеванием

Врачи трёх медицинских учреждений Свердловской области успешно справились с критическим состоянием месячной девочки, страдавшей от опасного заболевания, которое затронуло её головной мозг, передаёт Департамент информационной политики Свердловской области.
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