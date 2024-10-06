"Муж испортил рождение нашего ребенка, и я никогда не решусь на это снова"

Роды — это большая радость для родителей. Но не стоит забывать и об опасностях, связанных с ними. Конечно, современная медицина достигла успехов в этой области, но все равно любой роженице необходима максимальная поддержка со стороны близких, и врачебное вмешательство при любом намеке на опасность.