Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Татьяна Павликова
    Так кто все таки невестка в этой истории? Если речь о сестре мужа, то это золовка😂Сестра мужа спрос...
  • Елена Сворд
    Рубрика - Смейся до слёз. Не очень поняла, что смешного в этой статеке? Какой-то жидкий перевод .....Сестра мужа спрос...
  • Maxim
    Какие родственники.."Родители требуют...

"Муж испортил рождение нашего ребенка, и я никогда не решусь на это снова"

"Муж испортил рождение нашего ребенка, и я никогда не решусь на это снова"

Роды — это большая радость для родителей. Но не стоит забывать и об опасностях, связанных с ними. Конечно, современная медицина достигла успехов в этой области, но все равно любой роженице необходима максимальная поддержка со стороны близких, и врачебное вмешательство при любом намеке на опасность.

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