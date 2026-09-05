Число жертв наводнения в Непале достигло 1 344

Число погибших в результате разрушительного оползня и наводнения в Непале увеличилось до 1 344 человек.
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