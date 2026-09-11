Минцифры России сообщило о запуске в стране свзи 5G

В России официально запустили связь 5G по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА Новости: в Пе...
- В редакции Ura.ru...
- ИВ Врач Каландия: мя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым