Трамп подписал указ о включении биткоина в национальный резерв США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва биткоинов США, в котором биткоины будут храниться, а не продаваться, «чтобы избежать дополнительных расходов для налогоплательщиков».
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